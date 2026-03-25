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Miembros de las Fuerzas Populares de Irak (Hashd al-Shaabi), una alianza de facciones ahora integrada en el ejército regular, vigilan las calles durante el funeral de miembros de las Fuerzas Populares de Irak celebrado en Bagdad el 24 de marzo de 2026. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
Miembros de las Fuerzas Populares de Irak (Hashd al-Shaabi), una alianza de facciones ahora integrada en el ejército regular, vigilan las calles durante el funeral de miembros de las Fuerzas Populares de Irak celebrado en Bagdad el 24 de marzo de 2026. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia EFE

El Gobierno iraquí ha convocado al encargado de negocios de Estados Unidos en Irak y presentará una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU para protestar por los ataques aéreos atribuidos a la aviación militar estadounidense, que han dejado al menos a 22 muertos en las últimas 24 horas en el oeste del país árabe.

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