El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, llegará en la noche de este viernes a Islamabad acompañado de una pequeña delegación, según informaron a EFE fuentes gubernamentales paquistaníes.

“Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, llegue esta noche a Islamabad acompañado de una pequeña delegación. Tras las conversaciones con el equipo de mediación paquistaní, se prevé una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad”, declararon las fuentes.

Un equipo técnico de logística y seguridad estadounidense se encuentra ya desplegado en Islamabad, añadieron las fuentes paquistaníes, con el fin de facilitar el proceso de negociación estancado desde hace dos semanas.

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Este viernes, Araqchi mantuvo una conversación telefónica con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, para abordar “avances regionales y cuestiones relacionadas con el alto el fuego”, según un comunicado oficial.

El Ministerio de Exteriores de Pakistán confirmó por su parte que ambos países intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para avanzar en el compromiso entre Washington y Teherán.

De concretarse, este encuentro sería el segundo tras la cita del 11 y 12 de abril en el hotel Serena de Islamabad, que supuso el primer contacto directo entre Irán y Estados Unidos en 47 años.

Entonces, la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente estadounidense JD Vance, abandonó Islamabad tras 21 horas de negociación con una última oferta bajo el brazo que no logró materializarse.

Trump no cumplió su amenaza de reanudar los ataques contra Irán.

La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Vance viajaría “muy pronto” a Islamabad, pero el desplazamiento fue cancelado horas después sin más detalles, a la espera de una confirmación de asistencia por parte de Irán que nunca sucedió.

El proceso se ha visto estancado por la exigencia iraní de poner fin al bloqueo naval estadounidense, a pesar de que Trump anunció a principios de semana una extensión del alto el fuego a petición de Islamabad.

Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, donde esta misma semana se han registrado ataques a tres buques, mientras Estados Unidos mantiene su bloqueo a los puertos iraníes y ha ordenado a sus fuerzas “disparar y hundir” embarcaciones sospechosas.

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