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El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Jorge Jerónimo
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Jorge Jerónimo
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, llegará en la noche de este viernes a Islamabad acompañado de una pequeña delegación, según informaron a EFE fuentes gubernamentales paquistaníes.

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