Irán ha acelerado este año el ritmo de construcción en un supuesto sitio nuclear subterráneo, según un examen de imágenes satelitales publicado por analistas estadounidenses el miércoles.

El sitio está profundamente enterrado en la montaña Pickaxe, cerca de Natanz (centro), donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una instalación de enriquecimiento de uranio clandestino.

El presidente Donald Trump amenazó el pasado 21 de julio con un ataque militar estadounidense contra la montaña Pickaxe como parte de su campaña para destruir el programa nuclear iraní.

Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington revisan imágenes satelitales que abarcan seis años, la más reciente del 9 de agosto.

“En conjunto, estas imágenes muestran más actividad en los accesos de la montaña Pickaxe en 2026 que en cualquier otro momento de la historia del sitio”, escribieron los analistas del CSIS.

“Hay un claro repunte de la actividad de construcción en 2026 que corresponde a la elevación y el refuerzo de los accesos a los portales, el asfaltado de la red vial interna, el refuerzo alrededor de las zonas de acceso y el aplanamiento y retirada del material de excavación”, añadieron.

Sin embargo, los analistas señalaron que no podían refutar ni corroborar una supuesta afirmación de inteligencia israelí de que Irán trasladó centrifugadoras a la montaña Pickaxe.

En julio, Trump dijo: “Golpearemos esa zona muy pronto, y muy duramente”, pero la amenaza por ahora no parece haberse cumplido.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU ha solicitado información sobre la montaña Pickaxe y acceso a la instalación.

Irán supuestamente nunca respondió a las solicitudes de la OIEA, dijo el CSIS.

Esa fortificación enterrada en una montaña de granito sería difícil de destruir incluso con las municiones estadounidenses más pesadas no nucleares, escribieron los analistas.

La guerra entre Estados Unidos e Irán entró en su séptimo mes.

Irán lanzó el miércoles nuevos ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos estadounidenses contra petroleros iraníes.