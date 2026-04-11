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Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán, fue velado de manera masiva en Teherán. (Foto: Agencia AFP)
Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán, fue velado de manera masiva en Teherán. (Foto: Agencia AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán acepta de “buena voluntad” las negociaciones de paz con EE.UU., que comienzan este sábado en Islamabad, si bien no confía en los estadounidenses, dijo el embajador iraní en España, Reza Zabib.

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