Irán acepta de “buena voluntad” las negociaciones de paz con EE.UU., que comienzan este sábado en Islamabad, si bien no confía en los estadounidenses, dijo el embajador iraní en España, Reza Zabib.

“En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas”, argumentó en declaraciones a la prensa antes de intervenir en un acto público en Madrid contra las “agresiones imperialistas” de EE.UU. e Israel.

Añadió que Irán está preparado para las dos opciones: “Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación”.

Y añadió: “Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión”.

“La clave en la mesa de negociación para lograr la paz -explicó el embajador- es, ante todo, reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos”, apuntó en referencia al “derecho a desarrollar tecnología, el derecho a vivir en paz, el derecho al desarrollo”.

Ciudadanos iraníes portan fotografías del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación para conmemorar el 40.º aniversario de su muerte en Teherán, Irán, el 9 de abril de 2026. Foto: EFE/EPAAbedin Taherkenareh

“Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar, como escribió y tuiteó (el presidente de EE.UU.) Donald Trump, de cómo sembrar el terror en una civilización”, comentó.

Preguntado por el papel de Israel en las negociaciones, aseguró que “siempre ha socavado cualquier esfuerzo de paz, cualquier intento de solución”, pues solo piensa “en la guerra, la violencia, los asesinatos, los crímenes y el genocidio”.

VIDEO RECOMENDADO