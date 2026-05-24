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En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

Un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos contemplaría la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra Teherán, la liberación parcial de fondos iraníes bloqueados y el alivio progresivo de las restricciones en el estrecho de Ormuz, reportaron los medios iraníes este domingo.

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