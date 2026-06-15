Por Roger Zuzunaga Ruiz

Tras más de 100 días de guerra, Estados Unidos e Irán firmaron el domingo un acuerdo para poner fin al conflicto y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz. Mientras Washington celebra el pacto como un triunfo diplomático y Teherán destaca la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el alivio de sanciones, las críticas en Israel reflejan que el acuerdo está lejos de generar consenso. ¿Quién obtuvo realmente las mayores concesiones?

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