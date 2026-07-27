El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP The two leaders also discussed Iran, with Trump saying that if Tehran rebuilt its nuclear facilities the United States would "knock them down." (Photo by Jim WATSON / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP The two leaders also discussed Iran, with Trump saying that if Tehran rebuilt its nuclear facilities the United States would "knock them down." (Photo by Jim WATSON / AFP)
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Por Agencia EFE

Irán acusa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por “crímenes de guerra” en Gaza, después de que el mandatario israelí afirmara que Washington actuará contra el tribunal.

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