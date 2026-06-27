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Resumen

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Un EA-18G Growler preparándose para despegar de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), durante la Operación Epic Fury, el 15 de marzo de 2026. (NAVCENT Public Affairs / DVIDS / AFP)
Un EA-18G Growler preparándose para despegar de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), durante la Operación Epic Fury, el 15 de marzo de 2026. (NAVCENT Public Affairs / DVIDS / AFP)
/ NAVCENT PUBLIC AFFAIRS
Por Agencia EFE

Irán acusó el sábado a Estados Unidos de «violación flagrante» del protocolo de acuerdo concluido para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos estadounidenses en su territorio que provocaron una represalia de Teherán.

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