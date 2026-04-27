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El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 28 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 28 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, acusó este lunes a Estados Unidos de actuar como “piratas” y “terroristas” con el bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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