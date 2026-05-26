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Un EA-18G Growler, asignado al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 133 de Estados Unidos, despega desde el portaaviones USS Abraham Lincoln para una misión en Irán. (AFP).
Un EA-18G Growler, asignado al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 133 de Estados Unidos, despega desde el portaaviones USS Abraham Lincoln para una misión en Irán. (AFP).
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Por Agencia EFE

Irán acusó este martes a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de anoche contra algunas posiciones en la sureña provincia de Hormozgán, lo que, según Teherán, demuestra la “mala fe” de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz.

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