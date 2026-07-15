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Resumen

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El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. (EFE/ IRNA).
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. (EFE/ IRNA).
/ IRNA
Por Agencia EFE

Irán acusó a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada entre las partes.

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