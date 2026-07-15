Irán acusó a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada entre las partes.

“Estados Unidos ha abandonado todos sus compromisos en virtud del entendimiento de Islamabad y, de alguna manera, ha hecho añicos este memorando”, denunció el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del martes.

Garibabadi aseguró que su país seguirá ejerciendo su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y defendió la posición iraní sobre esta estratégica vía marítima en el contexto de la guerra.

“Estados Unidos no quiere que ejerzamos una soberanía efectiva sobre el estrecho de Ormuz, pero nosotros ejerceremos esa soberanía, cueste lo que cueste”, declaró el diplomático.

El viceministro iraní indicó que el derecho internacional no tiene “validez” en una situación de guerra, ya que, según dijo, “el estrecho de Ormuz puede ser utilizado por los agresores para poner en peligro nuestra seguridad nacional y ayudar y facilitar determinadas operaciones militares contra nosotros”.

Por su parte, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, informó en una carta dirigida a la organización de que Teherán ha documentado 42 casos de violaciones “claras y fundamentales” del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos.

La denuncia se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara la semana pasada que el memorando firmado el 17 de junio con Irán para poner fin al conflicto estaba “terminado”, tras denunciar lo que calificó de persistentes ataques de Teherán contra barcos que navegan por Ormuz.

Estados Unidos reimpuso anoche el cerco naval contra Irán y continuó por cuarta noche consecutiva sus ataques contra el sur del territorio iraní con el objetivo de degradar las capacidades de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió a las ofensivas con nuevos lanzamientos de misiles y drones contra bases y objetivos estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania.