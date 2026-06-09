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Fotografía de archivo de un aficionado iraní con una pulsera con la bandera nacional de Irán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo de un aficionado iraní con una pulsera con la bandera nacional de Irán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) denunció este martes que Estados Unidos ha revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

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