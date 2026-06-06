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Jugadores de Irán posan detrás de la bandera de Irán antes del inicio de un partido amistoso, en Antalya, al sur de Turquía, el 29 de mayo de 2026. (Oner SAN / AFP)
Jugadores de Irán posan detrás de la bandera de Irán antes del inicio de un partido amistoso, en Antalya, al sur de Turquía, el 29 de mayo de 2026. (Oner SAN / AFP)
/ ONER SAN
Por Agencia AFP

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de “trato discriminatorio” después de que varios miembros de la delegación del país no obtuvieran visados para viajar al Mundial de fútbol de Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

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