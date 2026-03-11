Las Fuerzas Armadas iraníes acusaron este miércoles a Estados Unidos e Israel de atacar un banco del país “tras fracasar en sus objetivos militares”, lo que deja “manos libres” a Teherán para responder de forma “dolorosa” contra sus centros económicos en todo Oriente Medio.
La Base Jatam al Anbiya, mando unificado de las Fuerzas Armadas, calificó el ataque de “ilegítimo y no convencional”, según la agencia oficial IRNA, y avisó de una “respuesta recíproca y dolorosa”.
Además, instó a la población en Oriente Medio a no aproximarse a un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.
Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí, provocando hasta la fecha diez víctimas mortales.
