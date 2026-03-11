Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Iraníes caminan junto a un edificio dañado por un bombardeo mientras asisten a los funerales de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. (Foto de Atta KENARE / AFP).
Iraníes caminan junto a un edificio dañado por un bombardeo mientras asisten a los funerales de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. (Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes acusaron este miércoles a Estados Unidos e Israel de atacar un banco del país “tras fracasar en sus objetivos militares”, lo que deja “manos libres” a Teherán para responder de forma “dolorosa” contra sus centros económicos en todo Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.