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Resumen

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
/ AHMED HASAN
Por Agencia EFE

Irán afirmó este sábado que la seguridad en Oriente Medio “no puede ser dictada desde fuera de la región” y acusó a Israel y Estados Unidos de usar la fuerza militar como herramienta para “rediseñar el panorama político y de seguridad” de la zona.

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