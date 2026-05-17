Irán acusó este domingo a Estados Unidos e Israel de haber provocado la actual inseguridad en las rutas energéticas internacionales y denunció que ahora buscan justificar una nueva ofensiva contra Teherán bajo el argumento de proteger la paz y la estabilidad de los mercados globales.

“Este es su conocido y cínico manual de actuación: fabricar crisis y guerra, y luego escalar aún más bajo la noble bandera de restaurar la estabilidad y defender la paz”, denunció en X el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

Bagaei afirmó que fueron EE.UU. e Israel quienes inyectaron “deliberadamente” inseguridad en el estrecho de Ormuz y citó por ello una frase atribuida al ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels: “acusa a otros de lo que tú mismo estás haciendo”.

El portavoz de la diplomacia iraní sostuvo que Tel Aviv y Washington están difundiendo “la próxima gran mentira para justificar su guerra ilegal”.

“Crean desolación y lo llaman paz”, denunció Bagaei, utilizando también una frase del historiador romano Publio Cornelio Tácito en su obra Agrícola.

Las Fuerzas Armadas de Irán también advirtieron este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluidos escenarios “sorpresivos y devastadores”, tras nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz.

En esta fotografía del 2 de mayo de 2026 muestra al buque cisterna Bili, con bandera de Gambia, anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP). / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

Trump dijo ayer que Irán “la va a pasar muy mal” si no alcanza un acuerdo con Washington y, horas después, difundió en su cuenta de Truth Social un video en el que simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense y comentó: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

Las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, permanecen bloqueadas tras el rechazo estadounidense a la última propuesta iraní, calificada por Trump como un “pedazo de basura”.

Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era “increíblemente frágil”, mientras ambas partes mantienen su bloqueo en el estrecho de Ormuz.