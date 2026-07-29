Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. patrulla los cielos sobre el Medio Oriente. Foto: @CENTCOM
Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. patrulla los cielos sobre el Medio Oriente. Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

Irán condenó este miércoles los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak, al considerar que constituyen una violación de la soberanía iraquí y forman parte de un intento de ampliar el conflicto en Oriente Medio.

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