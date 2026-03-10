Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Columnas de humo se elevan desde el lugar de los ataques aéreos cerca de la Torre Azadi, en el oeste de Teherán, el 10 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El embajador de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, acusó este martes al Consejo de Seguridad de estar haciendo “la vista gorda” con la guerra en Oriente Medio y aseguró que la organización está tratando de “recompensar al agresor”.

