Irán acusó este viernes al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de ayudar a justificar la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra el país persa con informes “controvertidos” sobre el programa nuclear iraní.

“El director general del OIEA ha transformado una institución cuya autoridad se basa en la experiencia técnica, la imparcialidad y la independencia en un eslabón de una cadena que une los informes técnicos con la justificación política, y esta última con la guerra”, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Según el diplomático, los informes “controvertidos” del OIEA se han convertido “en materia prima para narrativas amenazantes y para la construcción de un caso político y jurídico contra un país” lo que ha desdibujado la línea “entre la supervisión técnica y la preparación del terreno para una agresión militar”.

Bagaei consideró que Grossi “ha convertido a la agencia (nuclear de la ONU) en cómplice de la preparación política de una guerra ilegal”.

Las acusaciones de la República Islámica se producen después de que la Junta de Gobernadores de la OIEA aprobase el miércoles una resolución que critica a Irán por incumplir sus obligaciones de no proliferación nuclear y remitiera el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

La guerra contra Irán ha sido vista como un error de cálculo estratégico.

El texto, presentado en Viena por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, insta a Irán a subsanar “urgentemente” su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA.

Desde los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes, Irán ha restringido el acceso de los inspectores del OIEA, que siguen sin poder determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material cercano al uso militar.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, calificó el jueves de “ilegal” y “política” la resolución y advirtió que provocará que algunos países abandonen el Tratado de No Proliferación (TNP).

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