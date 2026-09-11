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Resumen

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El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, escucha durante la sesión de apertura de la quinta Conferencia Ministerial de Energía Nuclear del OIEA en el Centro de Convenciones de Washington en Washington, DC, el 26 de octubre de 2022. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, escucha durante la sesión de apertura de la quinta Conferencia Ministerial de Energía Nuclear del OIEA en el Centro de Convenciones de Washington en Washington, DC, el 26 de octubre de 2022. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Irán acusó este viernes al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de ayudar a justificar la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra el país persa con informes “controvertidos” sobre el programa nuclear iraní.

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