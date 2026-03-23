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Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia frente a una valla publicitaria en Teherán (Irán). Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ Archivo
Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia frente a una valla publicitaria en Teherán (Irán). Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ Archivo
Por Agencia EFE

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este lunes que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

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