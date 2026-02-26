Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo iraquí, en Bagdad, el 13 de octubre de 2024. (Foto de Murtaja LATEEF / AFP)
/ MURTAJA LATEEF
Por Agencia EFE

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní, con declaraciones de tono positivo y una próxima reunión ya fijada, lo que en principio aleja por el momento la amenaza de un ataque estadounidense.

