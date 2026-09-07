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Irán advirtió a Corea del Sur que si participa en operaciones militares en el estrecho Ormuz hará frente a “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmase que está estudiando un posible despliegue en el golfo Pérsico. (EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán).
Irán advirtió a Corea del Sur que si participa en operaciones militares en el estrecho Ormuz hará frente a “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmase que está estudiando un posible despliegue en el golfo Pérsico. (EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán).
Por Agencia EFE

Irán advirtió este lunes a Corea del Sur que si participa en operaciones militares en el estrecho Ormuz hará frente a “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmase que está estudiando un posible despliegue en el golfo Pérsico.

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