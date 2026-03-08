Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios a bordo del Air Force One durante un vuelo desde Dover, Delaware, a Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que “quema” los intereses de todo el mundo.

