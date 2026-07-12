El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo a Estados Unidos de que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”, tras el recrudecimiento de los ataques cruzados entre ambos países durante la noche.

“La era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Os lo dijimos: cumplid vuestra palabra o pagad el precio. La realidad está llamando a la puerta”, escribió Qalibaf en una publicación en X acompañada de una imagen con el texto de un punto del memorando de entendimiento pactado entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio que alude a la reapertura del estrecho de Ormuz, con la frase “la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias” subrayada.

Los dos países firmaron ese día un acuerdo para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, dio recientemente por terminado lo pactado, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

Estados Unidos lanzó el sábado (hora de Washington, domingo en Irán) una nueva ronda de ataques contra el país persa que ya ha dado por concluida, después de que, según el Comando Central estadounidense (Centcom), Irán bombardeara un buque con bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos calientes del conflicto.

El mando militar afirmó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes –entre ellos, instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera– con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

Irán se mantiene en su posición a favor de que se retiren las amenazas para desbloquear el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)

Durante la madrugada en Irán, medios del país persa informaron de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, y en diversas localidades cercanas al estrecho de Ormuz, sin que haya trascendido información sobre daños o víctimas por ahora.

Teherán, por su parte, respondió lanzando misiles y drones contra varios países de Oriente Medio que acogen bases estadounidenses, como Jordania, Kuwait, Qatar y Baréin.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo en un comunicado que lanzó sus ofensivas en respuesta a un “ataque aéreo” de EE. UU. “contra varias bases costeras y antenas de telecomunicaciones en la costa sur” de Irán.