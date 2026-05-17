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El misil iraní de corto alcance Tondar (Trueno) se prepara para su lanzamiento durante los ejercicios militares denominados Gran Profeta-6, a cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un lugar no revelado. (Foto de MEHDI HADIFAR / FARS NEWS / AFP / Archivo).
El misil iraní de corto alcance Tondar (Trueno) se prepara para su lanzamiento durante los ejercicios militares denominados Gran Profeta-6, a cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un lugar no revelado. (Foto de MEHDI HADIFAR / FARS NEWS / AFP / Archivo).
/ MEHDI HADIFAR
Por Agencia EFE

Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluido escenarios “sorpresivos y devastadores”, después de nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz.

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