Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía proporcionada por la oficina del Ejército iraní el 31 de diciembre de 2022 muestra a tropas iraníes durante un ejercicio militar en la playa de Makran, en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP).
Una fotografía proporcionada por la oficina del Ejército iraní el 31 de diciembre de 2022 muestra a tropas iraníes durante un ejercicio militar en la playa de Makran, en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante “medidas artificiales” y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.