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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, en una rueda de prensa semanal en Teherán el 28 de octubre de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, en una rueda de prensa semanal en Teherán el 28 de octubre de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este jueves en una entrevista publicada por el diario libanés Al Akhbar que una eventual negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington, y dejaría sin efecto dicho acuerdo.

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