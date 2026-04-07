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Un misil de Irán de corto alcance (Fateh) es lanzado durante ejercicios militares, denominados Gran Profeta-7, por la Guardia Revolucionaria de élite de Irán en un lugar no revelado del desierto de Kavir. (FOTO AFP/ISNA/ARASH).
Un misil de Irán de corto alcance (Fateh) es lanzado durante ejercicios militares, denominados Gran Profeta-7, por la Guardia Revolucionaria de élite de Irán en un lugar no revelado del desierto de Kavir. (FOTO AFP/ISNA/ARASH).
/ ARASH KHAMOUSHI
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este martes a Estados Unidos que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá “más allá de la región”.

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