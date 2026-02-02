Escuchar
(2 min)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con una acción militar en Irán; mientras que el ayatola Alí Jamenei advirtió que se puede desencadenar una guerra regional. (Imagen creada con IA, Chatgpt).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con una acción militar en Irán; mientras que el ayatola Alí Jamenei advirtió que se puede desencadenar una guerra regional. (Imagen creada con IA, Chatgpt).

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, lanzó una advertencia directa a Estados Unidos: cualquier ataque contra territorio iraní provocará una “guerra regional” en el Medio Oriente. La declaración llegó como respuesta a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien en los últimos días reforzó la presión militar y diplomática sobre Teherán en medio de la crisis por su programa nuclear. ¿Estamos ante un inminente conflicto de consecuencias imprevisibles en una de las regiones más conflictivas del planeta?

TE PUEDE INTERESAR

Qué hay detrás de la advertencia de Jamenei sobre una guerra regional si EE. UU. ataca Irán
Oriente Medio

Qué hay detrás de la advertencia de Jamenei sobre una guerra regional si EE. UU. ataca Irán

Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí
Oriente Medio

Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí

Irán y Estados Unidos reanudarán conversaciones nucleares en próximos días, informan medios iraníes
Oriente Medio

Irán y Estados Unidos reanudarán conversaciones nucleares en próximos días, informan medios iraníes

Trump, optimista sobre un acuerdo con Irán tras advertencias del ayatola Alí Jamenei sobre guerra regional
EEUU

Trump, optimista sobre un acuerdo con Irán tras advertencias del ayatola Alí Jamenei sobre guerra regional