Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer pasa junto a una valla con el mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado" en la plaza Enghelb de Teherán, Irán, 5 de abril de 2026. (EFE/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer pasa junto a una valla con el mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado" en la plaza Enghelb de Teherán, Irán, 5 de abril de 2026. (EFE/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”, en alusión a la amenaza del republicano de atacar plantas eléctricas y puentes en el país a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.