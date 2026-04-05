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Un camión militar de Irán transporta partes de un misil Sayad 4-B frente a un retrato del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, durante un desfile militar en Teherán, el 17 de abril de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un camión militar de Irán transporta partes de un misil Sayad 4-B frente a un retrato del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, durante un desfile militar en Teherán, el 17 de abril de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán advirtió este sábado que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.

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