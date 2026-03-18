Irán advirtió este miércoles de que los ataques a su infraestructura energética pueden acarrear “consecuencias incontrolables” que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.

“Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”, dijo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Su declaración se produce el mismo día en que, según informó la agencia iraní Tasnim, Israel y Estados Unidos atacaron unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de South Pars, en Asalouye, en la costa sur.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso antes de abordar un avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán el 23 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia iraní / AFP). / -

El yacimiento atacado es junto al adyacente de North Field (que comparte con Qatar) el mayor del mundo.

El presidente había utilizado hoy igualmente X para confirmar la muerte del ministro de Inteligencia del país, Esmail Khatib, en un bombardeo israelí de anoche.

Khatib era la referencia del aparato de seguridad de la República Islámica de Irán estos últimos años. Clérigo chiita, con estudios de jurisprudencia en el Seminario Islámico de Qom, fue alumno de figuras clave como el líder supremo Alí Jamenei, asesinado al inicio de la ofensiva el 28 de febrero, y ejercía como ministro de Inteligencia desde agosto de 2021.

Las instalaciones del yacimiento de gas South Pars cerca de la ciudad de Kangan, en el sur de Irán, a orillas del Golfo Pérsico, el 22 de enero de 2014. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP). / BEHROUZ MEHRI

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió también en X que “Israel no tiene en cuenta las consecuencias de normalizar sus métodos de terror atroces”, pero señaló que “la comunidad internacional no debería pasar por alto esa temeridad, porque toda acción conlleva, inevitablemente, una reacción”.

En su mensaje criticó el silencio internacional al respecto: “Cuando se trata de Israel, las reglas habituales del juego no parecen aplicarse. Los mismos guardianes ‘de la ley y el orden’ se callan, se andan con rodeos o, peor aún, aportan armas y respaldo”.

Araqchí consideró que la respuesta que está habiendo ante las agresiones contra su país “no es hipocresía”, sino “algo más frío: un colapso moral calculado donde las reglas existen solo para los adversarios y la impunidad está reservada para los aliados”.