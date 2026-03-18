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Resumen

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Una embarcación de Irán disparando un misil durante un ejercicio militar realizado por la Guardia Revolucionaria y la armada en el Golfo Pérsico el 16 de febrero del 2026. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Una embarcación de Irán disparando un misil durante un ejercicio militar realizado por la Guardia Revolucionaria y la armada en el Golfo Pérsico el 16 de febrero del 2026. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán advirtió este miércoles de que los ataques a su infraestructura energética pueden acarrear “consecuencias incontrolables” que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.

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