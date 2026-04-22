La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” para los enemigos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera la tregua con Irán anoche.

“En una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región”, aseguró el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que su respuesta a cualquier nueva agresión sería “firme, decisiva e inmediata”.

PUEDES VER: Irán condiciona nuevas negociaciones con Estados Unidos a que Trump levante el bloqueo de Ormuz

El comunicado subraya que la capacidad para atacar puntos vitales y símbolos de disuasión de Israel y EE.UU. “sigue abierta y preparada”, y destaca la coordinación con el resto de las fuerzas armadas para impedir cualquier intento de recuperación de sus capacidades estratégicas.

Asimismo, indicó que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí abre la puerta a un nuevo orden regional en Oriente Medio, sin presencia de potencias extranjeras.

En este contexto, las autoridades iraníes consideran que estos desarrollos contribuirán a consolidar un entorno más estable en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/DANIEL HEUER / POOL) / DANIEL HEUER / POOL

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara anoche una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Teherán no ha reaccionado de manera oficial a la extensión de la tregua; sin embargo, ha reiterado que no acudirá a otra ronda de negociaciones mientras EE.UU. continúe el bloqueo de sus puertos, lo que considera una violación del alto el fuego.

Además, Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

VIDEO RECOMENDADO