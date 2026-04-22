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Una mujer iraní pasa junto a un cartel del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 22 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer iraní pasa junto a un cartel del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 22 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” para los enemigos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera la tregua con Irán anoche.

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