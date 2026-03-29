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El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim de Irán. (EFE/ Captura de vídeo de Tasnim News Agency).
El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim de Irán. (EFE/ Captura de vídeo de Tasnim News Agency).
Por Agencia EFE

Irán lanzó este domingo una dura advertencia a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

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