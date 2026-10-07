La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este miércoles que bloqueará pronto las “rutas ilegales” utilizadas para exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que han alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra.

“Pronto se bloquearán algunas de las pocas rutas que se han creado mediante explosiones y la destrucción de algunos de los pasos rocosos en el estrecho de Ormuz”, ha amenazado el general Mohamad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, informa la agencia Tasnim.

Según el general, el estrecho está cerrado y las fuerzas armadas iraníes ejercen un “control total” del paso, pero al mismo tiempo ha reconocidoó que un “pequeño” volumen de petróleo está siendo exportado de la zona con transferencias entre pequeñas embarcaciones y petroleros.

Sin embargo, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha asegurado este miércoles en Atenas que Irán “ha perdido por completo el control” del estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo por esa vía marítima casi ha recuperado el nivel previo al conflicto.

“El estrecho de Ormuz está abierto, ahora sale casi la misma cantidad de petróleo de antes (del conflicto), así que han perdido por completo el control del estrecho”, ha dicho Rubio durante una rueda de prensa en Atenas junto al ministro de Exteriores de Grecia, Yorgos Yerapetritis.

El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios de la energía en todo el mundo.

Según datos de la consultora marítima Kpler compartidos el lunes con EFE, en septiembre se exportaron de media unos 17 millones de barriles diarios por Ormuz, una cifra cercana al promedio de 18 millones diarios registrado en 2025, antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero por los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.

El aumento del flujo de petróleo se produce pese a los ataques contra buques registrados en la zona. La agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) registró 12 ataques contra petroleros desde el 29 de septiembre.

La Guardia Revolucionaria no ha reivindicado los ataques, aunque la semana pasada aseguró que Estados Unidos “no está respondiendo desde hace tiempo” a sus agresiones diarias contra buques en Ormuz.

Irán declaró cerrado el estrecho tras el comienzo de la guerra y lo ha utilizado como una de sus principales medidas de presión en el conflicto, mientras Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes.

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