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Resumen

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Buques anclados frente a la costa de Khasab, en la gobernación de Musandam, Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 2 de octubre de 2026. (Foto: AFP)
Buques anclados frente a la costa de Khasab, en la gobernación de Musandam, Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 2 de octubre de 2026. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este miércoles que bloqueará pronto las “rutas ilegales” utilizadas para exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que han alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra.

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