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Buques de carga y petroleros se ven frente a la ciudad costera de Fujairah, en el estrecho de Ormuz,, el 25 de febrero de 2026. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP).
Buques de carga y petroleros se ven frente a la ciudad costera de Fujairah, en el estrecho de Ormuz,, el 25 de febrero de 2026. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP).
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió hoy que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes en una de las principales rutas energéticas del mundo.

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