Embarcaciones iraníes maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar de miembros del CGRI y la Armada de Irán en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Por Agencia EFE

Irán aseguró este miércoles que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será “objetivo legítimo” para Teherán.

