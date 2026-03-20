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Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel. (Photo by Atta KENARE / AFP)
Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel. (Photo by Atta KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en “cualquier parte del mundo”, incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

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