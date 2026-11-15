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Resumen

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Mujeres iraníes con velo pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab al llegar a una ceremonia que conmemora la repatriación de los restos de soldados iraníes caídos en la guerra Irán-Irak, en Teherán, Irán, el 13 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Mujeres iraníes con velo pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab al llegar a una ceremonia que conmemora la repatriación de los restos de soldados iraníes caídos en la guerra Irán-Irak, en Teherán, Irán, el 13 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán advirtió este domingo de que continuará respondiendo a los ataques en su contra, después de que la Guardia Revolucionaria informara hoy de una segunda ofensiva en dos días contra objetivos estadounidenses en Bahréin, en represalia por un reciente bombardeo estadounidense contra la ciudad de Sirik, en el sur del país persa.

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