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En esta fotografía distribuida el 30 de enero de 2026 muestra al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en Estambul. (Fotografía distribuida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía / AFP).
En esta fotografía distribuida el 30 de enero de 2026 muestra al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en Estambul. (Fotografía distribuida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Irán advirtió este jueves de que la respuesta dada hasta la fecha al ataque de Israel contra su infraestructura utilizó solo “una fracción” de su capacidad y avanzó que en caso de que haya otros no habrá “contención” en su represalia.

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