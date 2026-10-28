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Resumen

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Un hombre pasa en bicicleta junto a una gran valla publicitaria antiisraelí expuesta en la plaza Enghelab de Teherán el 26 de octubre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Un hombre pasa en bicicleta junto a una gran valla publicitaria antiisraelí expuesta en la plaza Enghelab de Teherán el 26 de octubre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, advirtió este miércoles de que cualquier acción militar “instigada por Israel” en la región del golfo Pérsico tendría un impacto “devastador” en los mercados energéticos internacionales, en medio de las tensiones por una posible nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

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