Irán advirtió este lunes que, aunque se han hecho avances con Estados Unidos, todavía no están cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras un fin de semana de mensajes contradictorios.

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, acarreó prácticamente el cierre del estrecho de Ormuz y bombardeos de Irán contra otros países de la región, así como el aumento de los precios de la energía.

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Los precios del petróleo se desplomaron a raíz de un repunte de optimismo sobre un acuerdo, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio sugiriera que podría haber un pacto inminente, pero el portavoz de la cancillería iraní respondió que eso “es algo que nadie puede sostener”.

Entretanto, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno está liderando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Beijing.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril, mientras que en el plano diplomático continúan las negociaciones para hallar una salida al conflicto. Aún así, Irán continúa bloqueando la navegación en el estrecho de Ormuz y los estadounidenses, los puertos de la república islámica.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche [domingo], o quizá hoy [lunes], pero yo no le daría demasiada importancia”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa “una propuesta bastante sólida” para abrir el estrecho de Ormuz, una proposición “que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo”.

Con todo, Rubio matizó que el presidente Donald Trump “no tiene prisa, no va a hacer un mal trato [ni] va a firmar un mal acuerdo”.

Pero en Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, fue más contundente en sus declaraciones.

“Es cierto que hemos llegado a una conclusión en gran parte de los temas en discusión”, declaró el vocero en rueda de prensa.

“Pero afirmar que la firma de un acuerdo es inminente es algo que nadie puede sostener”, añadió.

Cobro de “tasas” en Ormuz

Baqai afirmó que Irán continuaría controlando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz cobrando tasas, pero aseguró que esto no significa que Teherán quiera “cobrar peajes”.

“Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas”, explicó Baqai.

Horas antes, el presidente estadounidense había indicado en su red Truth Social que pidió a sus negociadores “que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”. Además, afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que él y Trump acordaron que cualquier pacto final con Irán debe incluir la “exigencia” de “desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní”.

“Promover la paz”

Las autoridades iraníes han subrayado que, a pesar de que Estados Unidos exija desde hace tiempo que ponga fin al enriquecimiento de uranio, las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán no tendrán lugar hasta más adelante, cuando se haya logrado un acuerdo inicial.

Los precios del petróleo continúan siendo altos en relación a los de antes de la guerra, pero este lunes un cierto clima de optimismo hizo que cayeran casi un 5 %.

Tanto el barril de Brent del Mar del Norte como el de West Texas Intermediate (WTI) se situaban por debajo de los 100 dólares hacia las 07H00 GMT.

En el plano diplomático, Donald Trump habló por teléfono el sábado con dirigentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania y Baréin, y con representantes de Turquía y Pakistán, para tratar sobre el acuerdo que se está negociando.

Este lunes, el primer ministro pakistaní y el jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, que estuvieron en Teherán el sábado, se reunieron con dirigentes chinos en Beijing, incluido el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang.

Según el canal estatal pakistaní PTV, Sharif afirmó en Beijing que “el mundo atraviesa un momento crítico”.

“Las cosas avanzan en la dirección correcta. Me gustaría agradecer el apoyo de China para promover la paz”, añadió.

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Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)

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