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Un hombre cruza una calle pasando junto a una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz con la frase "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Un hombre cruza una calle pasando junto a una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz con la frase "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán advirtió este lunes que, aunque se han hecho avances con Estados Unidos, todavía no están cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras un fin de semana de mensajes contradictorios.

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