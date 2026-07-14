Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los “actos de agresión” de Estados Unidos, que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.

“Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní Irib.

“El enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados”, continuó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC).

“Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie”, añadió.

Estados Unidos lanzó el martes por la noche nuevos bombardeos contra Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos de la república islámica, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

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