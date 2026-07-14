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Resumen

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Un barco navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 12 de julio de 2026. (AFPTV / AFP)
Un barco navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 12 de julio de 2026. (AFPTV / AFP)
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Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los “actos de agresión” de Estados Unidos, que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.

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