Resumen
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Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los “actos de agresión” de Estados Unidos, que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.
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