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Resumen

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Esta captura video muestra uno de los petroleros de Irán destruidos por Estados Unidos. (Foto de Comando Central de Estados Unidos / CENTCOM / AFP).
Esta captura video muestra uno de los petroleros de Irán destruidos por Estados Unidos. (Foto de Comando Central de Estados Unidos / CENTCOM / AFP).
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Por Agencia AFP

El principal negociador de Irán amenazó el domingo con responder de forma más rápida e intensa a las ofensivas estadounidenses, horas después de que Teherán atacara buques de guerra de Estados Unidos en represalia por bombardeos contra petroleros iraníes.

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