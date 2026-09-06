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Resumen

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Mohamad Baqer Qalibaf, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en una foto de archivo. (Foto: EFE)
Mohamad Baqer Qalibaf, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en una foto de archivo. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

Un alto responsable iraní amenazó el domingo con respuesta de forma más rápida e intensa a las ofensivas estadounidenses, después de que Teherán atacara buques de guerra de Estados Unidos en represalia por bombardeos contra petroleros iraníes.

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