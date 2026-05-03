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Esta foto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán del 28 de julio de 2020, muestra un misil siendo disparado desde una embarcación durante un ejercicio militar cerca del estrecho de Ormuz. (AFP).
Esta foto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán del 28 de julio de 2020, muestra un misil siendo disparado desde una embarcación durante un ejercicio militar cerca del estrecho de Ormuz. (AFP).
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Por Agencia EFE

Cualquier “interferencia” de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego, según afirmó este domingo un alto funcionario iraní, en referencia al anuncio del presidente Donald Trump sobre una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo de Irán.

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