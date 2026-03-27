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Fotografía de archivo de un barco navegando por el estrecho de Ormuz, visto desde Khasab, provincia de Musandam (Omán). Foto: EFE/EPA/ Ali Haider
Fotografía de archivo de un barco navegando por el estrecho de Ormuz, visto desde Khasab, provincia de Musandam (Omán). Foto: EFE/EPA/ Ali Haider
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní volvió a afirmar este viernes que el estrecho de Ormuz, permanece cerrado y advirtió que cualquier embarcación que atraviese esta ruta vitar “se enfrentará a graves consecuencias”.

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