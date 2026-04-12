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Una foto del Ejército de Irán del 31 de diciembre de 2022 muestra a tropas iraníes durante un ejercicio militar en la playa de Makrán, en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz. (Foto de la oficina del Ejército iraní / AFP).
Una foto del Ejército de Irán del 31 de diciembre de 2022 muestra a tropas iraníes durante un ejercicio militar en la playa de Makrán, en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz. (Foto de la oficina del Ejército iraní / AFP).
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió en la madrugada de este lunes que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego, luego del anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes.

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