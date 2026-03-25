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Fuerzas de seguridad se desplegaron para proteger una manifestación en apoyo del nuevo Líder Supremo de Irán en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 9 de marzo de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
Fuerzas de seguridad se desplegaron para proteger una manifestación en apoyo del nuevo Líder Supremo de Irán en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 9 de marzo de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles de que todo plazo o ultimátum dirigidos a Irán por Estados Unidos “forman parte de un acto de guerra”, y que sus últimos ataques contra Israel son una respuesta a esas amenazas.

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