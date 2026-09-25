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Resumen

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Columna de humo que sale del puerto de Rajaie, en la ciudad de Bandar Abbas, al sur de Irán. Foto: EFE/EPA/Iranian Presidency
Columna de humo que sale del puerto de Rajaie, en la ciudad de Bandar Abbas, al sur de Irán. Foto: EFE/EPA/Iranian Presidency
Por Agencia EFE

Un asesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió este viernes de que si Irán no puede operar sus vuelos no permitirá que lo hagan otros países de la región, después de que varias naciones de la zona suspendieran las conexiones aéreas con la República Islámica a causa de las sanciones de Estados Unidos.

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