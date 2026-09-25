Un asesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió este viernes de que si Irán no puede operar sus vuelos no permitirá que lo hagan otros países de la región, después de que varias naciones de la zona suspendieran las conexiones aéreas con la República Islámica a causa de las sanciones de Estados Unidos.

“Actuar concorde con las políticas hostiles de Estados Unidos se quedará en la memoria del pueblo iraní, y nuestra estrategia al respecto es clara: los vuelos en la región o son libres para todos o no lo son para nadie”, afirmó en X Mohammad Mokhber, uno de los asesores de la máxima autoridad política y religiosa del país persa.

El político sostuvo que si se le niega a su país “la posibilidad de realizar vuelos y recibir servicios aeroportuarios, ningún país de la región disfrutará tampoco de ese acceso”.

La advertencia se produce después de que Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán suspendiesen los vuelos de compañías aéreas iraníes tras la entrada en vigor el miércoles de nuevas sanciones estadounidenses contra la aviación de la República Islámica.

El Ministerio de Transportes iraquí se desvinculó de la negativa a recibir aeronaves iraníes y culpó a las empresas privadas de servicios y asistencia en tierra de no ofrecer sus servicios “por temor a las sanciones” estadounidenses.

Una mujer iraní pasa junto a un mural del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en Teherán el 23 de septiembre de 2026. (Foto de AFP) / -

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró la semana pasada que “todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo” por que “Si aterrizan, no se les puede suministrar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar.

A pesar de esas amenazas, los vuelos iraníes a otros países como Turquía, Rusia o China continúan operando.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación “Paria Económico” que lanzó Estados Unidos para aislar aún más financieramente al país persa y tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.

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